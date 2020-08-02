قيادة القوة الجوية تصدر أوامر تعسفية مخالفة لآوامر وزارة الدفاع الخاصة بالسلامة الصحية

2020/08/02 | 12:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص … كشف عدد من الضباط و المنتسبين والموظفين في وزارة الدفاع , الاحد , من عدم تطبيق قرارات الوزارة الخاصة بالصحة والسلامة من تفشي وباء كورونا والتي تنص على ان يكون الدوام ٥٠% .وقال عدد من الضباط و المنتسبين والموظفين في قيادة القوة الجوية إحدى تشكيلات وزارة الدفاع في احاديث لوسائل […]

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