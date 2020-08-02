بالوثيقة.. التعليم تحدد موعد تخرج طلبة الجامعات الحكومية والاهلية

2020/08/02 | 12:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، حصول موافقة هيئة الرأي في الوزارة خلال استبيان الكتروني على تحديد تسمية لدورة التخرج للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ .وذكرت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، انها “حددت موعد التخرج للدورين الاول والثاني حيث صدر قرار بالاغلبية على : ١- اسم دورة التخرج للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ ( دورة تعليمنا […]

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