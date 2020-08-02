إيران تضبط كميات كبيرة من الهرويين

2020/08/02 | 12:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، عن تفكيك عصابة دولية لتهريب المخدرات، وضبط أكثر من 1100 كغ من مادة الهيروين المخدرة.وجاء في بيان الوزارة، أنه “وفي ضوء الإجراءات الاستخبارية للكوادر العاملة في دائرة الأمن العام في محافظة أذربيجان غربي (شمال غربي إيران)، فقد تم تفكيك عصابة دولية لتهريب المخدرات وضبط كميات كبيرة من الهيروين كانت بحوزة […]

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