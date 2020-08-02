2020/08/02 | 12:09 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تقريبا، وظهرت في تلك الصورة بتسريحة شعر لافته، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير .
أنها الفنانة المصرية” نسرين أمين” التى أستطاعت أن تحصد عدد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذه الطفلة أصبحت من أجمل وأشهر الفنانات – صورة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أنها الفنانة المصرية” نسرين أمين” التى أستطاعت أن تحصد عدد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذه الطفلة أصبحت من أجمل وأشهر الفنانات – صورة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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