2020/08/02 | 12:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأطفال في المنزل يحبون سماع صوت حبة الذرة وهي تفرقع لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء، وارتفاع درجة الحرارة يزيد من حجم الماء داخل حبة الذرة فتتمدد مادة النشا الموجودة في حبة الذرة وتتحول إلى فشار، مما يجعلها تصدر صوتاً عند تعرضها للنار، في هذا المقال نتحدث عن أسرار و فوائد الفشار للجسم ولمرضى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوائد الفشار للرجيم و للجسم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوائد الفشار للرجيم و للجسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).