ديالى ترصد هجرة مبكرة وترك لمهنة الزراعة بعد “موسم خاسر”

2020/08/02 | 12:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف الاتحاد المحلي للجميعات الفلاحية في ديالى، الاحد، عن هجرة مبكرة للفلاحين لمهنة الاباء والاجداد بعد موسم زراعي خاسر.وقال رئيس الاتحاد المحلي في ديالى رعد مغامس التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” فلاحي ديالى مروا بموسم زراعي خاسر رغم الوعود الحكومية الكبيرة بدعم المنتوج المحلي وخفض الاستيراد مع تدفق الانتاج لكن للاسف لم […]

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