2020/08/02 | 12:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تصدر بياناً جديداً عن حادثة الاعتداء على الصبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/02 | 12:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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