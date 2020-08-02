الحزب الإسلامي: الانتخابات المبكرة مطلب جماهيري ومن الضروري توفير أدوات نجاحها

2020/08/02 | 13:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد الحزب الإسلامي العراقي، ان تحديد السادس من حزيران ٢٠٢١ موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة خطوة مهمة، مبيناً أن إنجاز هذا الوعد سيكون استجابة أساسية لمطالب العراقيين الذين يتطلعون إلى تغيير واقعهم اليوم.وأشار الحزب في تصريح صحفي، إلى ضرورة استكمال مستلزمات انجاح الانتخابات، ووضع الضوابط الصارمة التي تضمن نزاهتها وشفافيتها، وفي مقدمتها إقرار قانون الانتخابات، […]

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