الكاظمي ولغة استجداء العواطف

2020/08/02 | 13:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ظاهر العقيلي..بكلمات متقطعة وادغام للمفردات قل نضيره وتقطيع صوري لا ينم على مهنية وحرفية اعلامية لاخراج كلمة تليق برئيس وزراء اي حكومة وبتكرار لمفردة ( تفاقم ) خرج على الشعب العراقي رئيس الحكومة المؤقت مصطفى الكاظمي بكلمته المنتظرة حول تحديد موعد الانتخابات المبكرة .خطاب الكاظمي لم يخلو وكالعادة من لغة استجداء […]

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