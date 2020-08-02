تسجيل 600 حالة شفاء جديدة من كورونا في جانب الرصافة من بغداد

2020/08/02 | 13:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..افاد مصدر مسؤول في وزارة الصحة، الاحد، بتسجيل اكثر من 600 حالة شفاء اليوم في جانب الرصافة من بغداد ليترفع عدد الذين اكتسبوا الشفاء في الرصافة الى قرابة 15 الف متشافي.وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة من بغداد شهدت اليوم اكتساب اكثر من 600 حالة الشفاء التام من فيروس كورونا”.[…]

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