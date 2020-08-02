الغاء السفر العراقي مع تركيا.. هل أوردت سلطة الطيران المدني “السبب الحقيقي” أم هناك تفسير آخر؟

2020/08/02 | 13:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توقفت الرحلات الجوية العراقية مع تركيا بشكل مفاجئ، حيث أعلنت الخطوط الجوية العراقية إلغاء رحلة اسطنبول بتبليغ من سلطة الطيران المدني، وبينما بررت سلطة الطيران المدني الغاء الرحلات بـ”توصيات صحية” من الجانب التركي، إلا أن عراقيين مقيمين في تركيا، أرجعوا الأمر لتوتر العلاقات بين البلدين فيما يخص تعليق مذكرة التفاهم الخاصة بمنح […]

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