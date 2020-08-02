بالوثيقة،، تركيا توقف الطيران من والى العراق الى هذا التاريخ

2020/08/02 | 13:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاحد، أن سلطة الطيران المدني التركي علقت رحلاتها من وإلى العراق بتوصيات من وزارة الصحة التركية لغاية الأول من شهر أيلول/ سبتمبر القادم .🔴 سلطة الطيران المدني العراقي : الطيران المدني التركي علقت رحلاتها من وإلى العراق بتوصيات من وزارة الصحة التركية لغاية الأول من […]

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