الخطوط الجوية العراقية تلغي رحلاتها الى تركيا

2020/08/02 | 13:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المعلومة ..اعلنت الخطوط الجوية العراقية، الاحد، الغاء الرحلات المتوجهة إلى تركيا، بحسب ما ورد لها من توجيهات من سلطة الطيران المدني.وقالت الخطوط الجوية في بيان تلقته / المعلومة / ، إنه “اشارة إلى التبليغ الوارد الينا من سلطة الطيران المدني العراقي بالغاء الرحلات المتوجهة إلى تركيا، وعليه تم الغاء الرحلة المتوجهة […]

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