وزارة الثقافة تنعى الكاتب العراقي عادل كاظم عن 81 عاما

2020/08/02 | 13:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..نعت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية , الاحد , الكاتب عادل كاظم الذي توفي اليوم الأحد عن عمر ناهز 81 عاما بعدما أثرى الدراما بأعمال رسخت في وجدان المشاهد العراقي والعربي.وقالت الوزارة في بيان اطلعت / المعلومة / عليه , إن” الراحل كان كاتبا دراميا متميزا بأسلوبه، مجتهدا في التعبير […]

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