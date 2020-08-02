حقوق الانسان تطالب بالقصاص العادل من مرتكبي حادثة الطفل المتظاهر

2020/08/02 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت مفوضية حقوق الإنسان في العراق بالقصاص العادل من مرتكبي الاعتداء والتعنيف والاهانة بحق الطفل المتظاهر.

و أثنى عضو المفوضية علي البياتي على سرعة استجابة وزارة الداخلية والتحقيق واعلان النتائج في الحادثة المهينة من قبل قوات حفظ النظام، مطالبا الجهات المعنية بتطبيق القصاص العادل بحق الجناة وانصاف الضحية ماديا ومعنويا.

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