الأمن النيابية: استخدام بنادق الصيد في قتل المتظاهرين جريمة بشعة مدانة

2020/08/02 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، لإصدار قرار يمنع بيع بنادق الصيد.

وقال العزاوي إن استخدام بنادق الصيد في قتل المتظاهرين جريمة بشعة مدانة وماعرضته وزارة الداخلية من تورط منتسبين يستدعي تحركا جديا حيال ملف بنادق الصيد، والامر يتطلب قرار يمنع استخدامها.

واضاف أن التعامل مع المتظاهرين يجب ان يكون وفق الإطار القانوني مع حماية منشآت الدولة إذا ما حصل اعتداء عليها وهذا الامر كلفت به قوات مكافحة الشغب التي لديها إطار للتعامل مع التظاهرات من خلال الدورات التدريبية التي تراعي حقوق الانسان.

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