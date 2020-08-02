بابل تفرض حظرا شاملا للتجوال جراء ارتفاع معدل وفيات كورونا

2020/08/02 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت خلية الأزمة في محافظة بابل قراراً يقضي بفرض حظر شامل للتجوال بناءً على طلب من دائرة الصحة في المحافظة بعد تأكيد الأخيرة عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية الذي رفع بدوره اعداد الإصابات والوفيات حيث سجلت بابل أمس أعلى حصيلة وفيات على مستوى البلاد بواقع ثلاثة عشر حالة.

ووفقا لقرار فأن الفئات المستثناة من الحظر هم الكوادر الصحية والبلدية وعجلات نقل الفواكه والخضر، فيما لم يُمنح الصحفيين استثناء من الحظر إلا بموافقات مسبقة من خلية الأزمة.

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