البروليتارية الرثة . تعديل و تنقيح - عبد الحسين سلمان

2020/08/02 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الحسين_سلمان تحدث ماركس بازدراء ، و بطريقة غير عادلة تمامًا عن البروليتارية الرثة.



فبالنسبة لهم ، و هم فقط ، وليس في طبقات العمال البرجوازية ، يتبلور عقل وقوة الثورة الاجتماعية القادمة…...باكونين 1873Dictionnaire Critique du Marxime Paris, Presses universitaires de France, 1982"معجم الماركسية النقدي"ترجمة دار الفارابي , بيروت 2003في الإنكليزية : lumpenproletariatوفي الفر ......





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