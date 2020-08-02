الطيران المدني توضح أسباب إيقاف الرحلات إلى تركيا

2020/08/02 | 13:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت سلطة الطيران المدني، توضيحا بشأن ايقاف الرحلات الى تركيا.

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