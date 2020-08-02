قيادي بدولة القانون يتحدث عن 3 شروط لإجراء الانتخابات المبكرة ويكشف موقف الائتلاف منها

2020/08/02 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب كاطع الركابي، الأحد (2 تموز 2020)، دعم الائتلاف لاجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ائتلاف دولة القانون من الداعين لاجراء انتخابات مبكرة في العراق من أجل التخلص من الكثير من الامور السلبية التي رافقت تشكيل الحكومات السابقة ومنها المحاصصة"، مؤكدا "تأييد إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحديد موعد اجراء الانتخابات المبكرة في 6 حزيران 2021".

واضاف الركابي، أن "هناك 3 شروط أو بالاحرى متطلبات يجب توفرها لتكون الانتخابات صالحة وهي المفوضية وسبل ان تكون مهيأة بشكل صحيح من ناحية التنظيم لوضعها الداخلي من ناحية الدعم اللوجسيتي والتدريبات في فروعها المركزية والمحافظات بالاضافة الى ضرورة تأمين الأموال اللازمة للانتخابات خاصة وان البلاد تعاني حالياً من ضائفة مالية خانقة وبيان اذا ما كانت الحكومة قادرة على تامينها وتوفير كل احتياجات المفوضية".

واشار الركابي الى أن "هناك شرط بالغ الاهمية وهو اكتمال قانون الانتخابات العراقي في ظل وجود جدل حتى الان لم يحسم حيال ملف اذا ما كانت الدوائر الانتخابية في المحافظة متعددة او ضمن دائرة واحدة".

وتايع، أن "هناك خلافات في الاراء حيال القانون"، مؤكدا بان :تلك الشروط اذا ما توفرت وحسمت ستكون الانتخابات صالحة ويكون الاستعداد افضل وبخلافه ستكون هناك مشاكل كبيرة مجدداً".

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