شرطة الأنبار تنعى ضابطاً برتبة عميد توفي جراء إصابته بكورونا

2020/08/02 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الأنبار

نعت مديرية شرطة محافظة الأنبار والمنشآت، الأحد (02 آب 2020)، ضابطاً برتبة عميد توفى بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت المديرية في بيان تلقتها (بغداد اليوم)، أن "شرطة المحافظة وعلى رأسها الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار، نعت منسوبنا العميد عبدالسلام محمد فرج ضابط مركز شرطة المستشفى هذا اليوم، اثر إصابته بفايروس كورونا المستجد".

وتسبب فايروس كورونا المستجد، بإصابة العديد من الضباط والمراتب في القوات الأمنية، مما أدى إلى وفاة بعضهم، وشفاء بعضهم الآخر من الفيروس التاجي، إضافة إلى تسجيل إصابات عدة بين صفوف الجنود.

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 208 حالة وفاة بفيروس كورونا و2685 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، سيما سادات لاري، في تصريح صحفي، إنه

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ديالى، الأحد، بوفاة مصاب بفيروس كورونا المستجد في المحافظة، وتسجيل 108 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة ديالى، سجلت 108 إصابات جد

بغداد اليوم-متابعة

أفادت بيانات موقع Worldometer الذي يتتبع تفشي جائحة فيروس كورونا، بأن عدد المصابين بالعدوى في العالم تجاوز 18 مليون شخص.

وحسب إحصاءات الموقع، فإن العدد الإجمالي للمصابين بلغ حتى صباح اليوم الأحد 18 مليونا وأكثر من 23 ألفا، تو

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