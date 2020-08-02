وفاة أول أميركية خضعت لعملية زرع وجه

2020/08/02 | 13:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – توفيت كوني كالب، أول أميركية خضعت لعملية زرع وجه، عن 57 عاما بعد حوالى اثني عشر عاما على الجراحة، على ما أعلن السبت مستشفى في كليفلاند كان يقدم الرعاية لها.وقد تعرضت كالب لتشوهات كبيرة في الوجه بسبب رصاصة أطلقها زوجها الذي كان يحاول قتلها قبل أن يوجه السلاح على نفسه […]

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