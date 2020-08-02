دراجات السكوتر تغزو نيويورك

2020/08/02 | 13:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك-(أ ف ب) – انعكست الطفرة في خدمات توصيل الطعام والخشية من استخدام وسائل النقل العام بسبب وباء كوفيد-19، نموا سريعا في سوق دراجات السكوتر في نيويورك رغم التبعات السلبية التي ترتبت عن تعليق خدمة “ريفل” لتشارك هذه الدراجات لأسباب مرتبطة بالسلامة.فقد سجل الطلب ارتفاعا بواقع ثلاث مرات مقارنة مع تموز/يوليو 2019 لدى […]

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