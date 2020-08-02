وفاة الكاتب العراقي عادل كاظم

2020/08/02 | 13:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية الكاتب الدرامي الشهير عادل كاظم الذي توفي يوم الأحد عن عمر ناهز 81 عاما .وقالت الوزارة في بيان إن الراحل كان ”كاتبا دراميا متميزا بأسلوبه، مجتهدا في التعبير عن الواقع المحلي عبر مسيرته الفنية الطويلة التي ناهزت نصف قرن في المسرح والتلفزيون، محافظا على مبادئه في الانتصار لقضايا الإنسان […]

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