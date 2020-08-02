الكشف عن قيمة احتياطي العراق من العملة الصعبة والذهب: السادس عربيًا.. ولبنان متقدمة!

2020/08/02 | 13:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت إحدى مؤسسات التصنيف العالمية، قيمة الاحتياطي العراقي من العملة والصعبة والذهب، مبينة انه احتل المرتبة 40 من بين 138 دولة مدرجة بالاحصائية.وقالت مؤسسة التصنيف GFP العالمية، أن الصين احتلت المرتبة الاولى بأكثر احتياطيات العالم، مبينة ان “احتياطيات العراق من العملة الصعبة بما فيها النقد الاجنبي والذهب بلغ 48 مليار و880 […]

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