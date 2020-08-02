الأوساط الفنية تنعى شخصيتين من الخط الأول: وفاة أول مدير للتلفزيون العراقي ورجل الدراما الأول “ابو تموز”

2020/08/02 | 13:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نعت الاوساط الفنية والثقافية شخصيتين من الخط الأول في مجال التلفزيون والتأليف الدرامي، وهما أول مدير للتلفزيون العراقي عدنان النعيمي، فضلًا عن عادل كاظم “رجل الدراما الأول في العراق”، بحسب بيان تجمع (فنانو العراق).ونعت الاوساط الفنية اول مدير للتلفزيون العراقي عدنان احمد راسم النعيمي، الذي وافاه الاجل مساء امس ، […]

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