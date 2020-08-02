2020/08/02 | 13:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب مصدر مسؤول عن استغرابه من الطريقة التي يتناول بها البعض المواضيع العامة في البلد والتعامل معها على أساس التسقيط الشخصي ولاهداف خاصة.وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه ان العديد من الصحفيين والسياسيين يتناولون الأمور المتعلقة بالمصالح العامة في البلد على أساس شخصي، وترتبط تصريحاتهم وكتاباتهم بامور خاصة تحت غطاء المصلحة العامة، مستشهدا في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر : شخصنة الامور العامة يؤدي الى ضياع الحقائق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر : شخصنة الامور العامة يؤدي الى ضياع الحقائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).