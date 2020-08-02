تقرير: ترامب اهدر نصف مليار دولار على اجهزة تهوية لن تصل قبل ايلول 2022

2020/08/02 | 14:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير صادر عن لجنة الاشراف والاصلاح التابعة لمجلس النواب الامريكي أن ترامب عطل مرارًا وتكرارًا أمرًا في عهد أوباما من شركة فيليبس للتكنولوجيا الصحية للحصول على 10 الالاف جهاز تهوية مما أدى إلى إهدار نصف مليار دولار للآلات التي لن تصل حتى ايلول من عام 2022.ونقل موقع ” روستوري الامريكي […]

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