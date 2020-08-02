محنة عمر الراضي / لا يعذر احد بجهله للقانون ، والقانون لا يحمي المغفلين . - سعيد الوجاني

2020/08/02 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني في اوج ازمته مع البوليس ، وهو يعرف انه متابع ومراقب ، ويبحثون له عن الفخ المُحكم ، وحتى لا تبقى التهمة محصورة في التجسس وتلقي اموال من خارج المغرب ، مما يعطي لأمنستي دريعة التصدي للبوليس ، ويصبح النزاع بين امنيستي وبين الدولة ، وهو ما قد يجلب له الدعم الحقوقي الدولي ، وربما حتى المؤسسات الدولية ، وسيلحق ضررا بسمعة النظام المغربي الحقوقية دولياً ....



، تم توريطه باستدراجه بزميلة له ، كتبت بعض الموا ......





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