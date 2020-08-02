حورات(3)- إدغار موران: نواجه أزمة مركبة تقتضي مواجهة شاملة وتطوير أشكال جديدة من الوعي والتضامن* - عبد المجيد السخيري

2020/08/02 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المجيد_السخيري هذا هو الحوار الثالث الذي نترجمه الذي أجرته جريدة لوموند مع الفيلسوف الفرنسي إدغار موران، من بين سلسلة حوارات وأحاديث قدمها منذ بداية الأزمة الوبائية العالمية الراهنة، من خلاله يؤكد على جملة أفكار وقناعات ظل يدافع عنها لسنوات، كصاحب مشروع فلسفي ومثقف ملتزم على طريقته الخاصة.



وبعض ما نقرأه في هذا الحوار تكرر في جميع ما قدمه حتى الآن من تصريحات وتحليلات للأزمة الراهنة، خاصة ما يتعلق بربط الجائحة بأ ......





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