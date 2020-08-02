مسلحون يغتالون ضابط تحقيقات في ناحية سومر جنوبي الديوانية

2020/08/02 | 14:49 - المصدر: قناة التغيير

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اغتال مسلحون مجهولون ضابط تحقيقات في ناحية سومر جنوبي الديوانية وفقا لمصدر أمني.

وفي تفاصيل جريمة القتل، قال المصدر إن مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النار على ضابط تحقيقات برتبة نقيب في ناحية سومر جنوبي الديوانية، مضيفا أن النقيب المغدور يعد أحد ضباط التحقيق في مركز شرطة الإسكان.

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