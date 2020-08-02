طاقم عربي يهودي يطور تكنولوجيا لتوفير الطاقة الكهربائية وتحسين الإنتاجية الزراعية في الدفيئات آنيا

2020/08/02 | 14:50 - المصدر: إسرائيل تتكلم بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد طاقم عربي يهودي للبحث والتطوير في منطقة المثلث في اسرائيل منحة من مشروع هورايزون لعام 2020 للاتحاد الأوروبي بمبلغ 3 ملايين شيكل.استعرض افراد الطاقم في بحثهم كيف يمكن استغلال سقف البلاستيك في الدفيئات لزراعة الخضراوات، لإنتاج الطاقة الكهربائية.وتم البحث باستخدام تكنولوجيا حديثة تعتمد على ألواح شمسية شبه شفافة وعليها شرائح بلاستيك خفيفة، من شأنها استغلال الموارد الطبيعية بشكل أكثر نجاعة مع الحفاظ على البيئة.تمكن هذه التكنولوجيا، التي عكف على تطويرها طاقم من 4 باحثين عربا ويهودا 8 سنوات، كما يقول الدكتور يحيى ابراهيم، المزارع من رفع دخله عن طريق بيع الكهرباء الذي ينتجه من الدفيئات لشركة الكهرباء القطرية.وهكذا بإمكان المزارع الاستعاضة بالطاقة النظيفة والحيلولة دون تلويث البيئة.

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