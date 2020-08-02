2020/08/02 | 15:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية الهندي أميت شاه، اليوم الأحد، عن إصابته بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى.وكتب الوزير عبر “تويتر” بعد تشخيص إصابته بالفيروس، أنه بحالة جيدة لكنه قرر دخول المستشفى عملا بنصيحة الأطباء.وطلب شاه من كل من خالطه في الأيام القليلة الماضية أن يخضع لفحص فيروس كورونا ويلتزم بالعزل الذاتي.يذكر أن الهند أعلنت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة وزير الداخلية الهندي بكورونا وكالة تقدم الاخبارية.

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