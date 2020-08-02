موقف وبائي “مبشر”.. حالات الشفاء تنتصر على اعداد الإصابات

2020/08/02 | 15:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم السبت المصادف 2 آب 2020 – تم فحص ( 14399) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1029159) – سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2611) حالة شفاء في […]

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