شمايكل يقترب من اليونايتد

2020/08/02 | 15:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم مانشستر يونايتد التعاقد مع الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل، لاعب ليستر سيتي، في سوق الانتقالات الصيفي.

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