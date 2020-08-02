الصحة تسجل 63 حالة وفاة بسبب كورونا وأكثر من 2400 إصابة جديدة


الصحة تسجل 63 حالة وفاة بسبب كورونا وأكثر من 2400 إصابة جديدة
2020/08/02 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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