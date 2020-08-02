الصحة العالمية: فيروس كورونا لن ينتهي قريباً

2020/08/02 | 15:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت لجنة الطوارئ التي شكلها مدير منظمة الصحة العالمية، أنه لا توجد نهاية بعد في الأفق لأزمة “كوفيد-19” التي أصابت حتى الآن أكثر من 17 مليون شخص وقتلت أكثر من 650 ألف شخص.وسلطت اللجنة التي شكلها الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيانها الصادر أمس السبت، الضوء على المدة الطويلة المتوقعة لاستمرار الجائحة، مشيرة إلى …

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