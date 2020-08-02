لبنان: حفل تأسيس الجيش يحذف مقطع من “اغنية ثورية” لماجدة الرومي يثير موجة غضب وسخرية

2020/08/02 | 15:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: هاجم نشطاء لبنانيون حفلاً فنياً ضخماً اقيم بمناسبة تأسيس الجيش، بعد حذف مقطع “إنّ الثورة تولد من رحم الأحزان” من أغنية “ست الدنيا يا بيروت” للفنانة المعروفة ماجدة الرومي، وهي اغنية من كلمات الشاعر المعروف نزار قباني، خلال تأديتها من قبل الفرقة الموسيقيّة خلال الحفل.#ان_الثورة_تولد_من_رحم_الاحزان ربينا على هيدي الغنية مش […]

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