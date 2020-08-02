موقف وبائي “مبشر”.. حالات الشفاء تتفوق على اعداد الإصابات

2020/08/02 | 15:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الصحة اليوم الاحد، تسجيل حالات شفاء تفوق اعداد الاصابات في عموم العراق، بواقع 2611 حالة شفاء مقابل 2447 اصابة جديدة.وقالت الوزارة في بيان، إنه “تم فحص ( 14399) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في […]

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