نائب كردي: موعد الكاظمي للانتخابات توقيت غير مناسب لهذه الاسباب

2020/08/02 | 15:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص ..اكد النائب جمال كوجر، اليوم الاحد، ان موعد الانتخابات المحدد من قبل الكاظمي هو غير مناسب لعدة عوامل نعيشها كعراقيين ’ وذكر كوجر لـ/ المعلومـة /” ان الكاظمي حدد موعدا اجراء الانتاخابات في الشهر السادس للعام المقبل ، مشيرا ان توقيته غير مناسب والاجواء اطلاقا غير مناسبة لعد اسباب وعوامل اهمها […]

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