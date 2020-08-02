قيادي بالحشد يكشف عن انهيار مفاوضات الحوار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن

2020/08/02 | 15:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..اعلن القيادي في الحشد الشعبي الشيخ عادل الكرعاوي، الاحد، فشل مفاوضات الحوار الستراتيجي بين الجانب الاميركي والمفاوض العراقي بعد رفض فصائل المقاومة لكل الاملاءات الاميركية.وقال الكرعاوي المتحدث باسم اللواء 19 حركة أنصار الله الاوفياء لـ/المعلومة/ ان “الجانب الاميركي اراد فرض املاءات من خلال الحوار الستراتيجي بين العراق واميركا لضعف المفاوض العراقي […]

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