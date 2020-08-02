تعليق الرحلات بين بغداد وإسطنبول لغاية الأول من أيلول المقبل

2020/08/02 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت أنقرة تعليق الرحلات الجوية من وإلى العراق حتى الأول من أيلول القادم، بطلب من وزارة الصحة التركية.

وفيما يخص إجراءات السفر للمواطنين العراقيين لغرض عودتهم من تركيا إلى العراق، أكدت السلطة أنه سوف يتم عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين.

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