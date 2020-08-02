2020/08/02 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الأسبق للإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، مقداد الشريفي، صعوبة إجراء الانتخابات في شهر حزيران من العام المقبل.

وقال الشريفي، في تصريح صحفي، وجود تنافس قوي بين رئاستي الوزراء والبرلمان بشأن الانتخابات، حيث إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي محرج من القوى السياسية التي تطالبه بإجراء الانتخابات، بينما الكتل التي تمثلها داخل البرلمان لا تمرر القانون داخل البرلمان، وهذا هو الإشكال الذي يعاني منه رئيس الوزراء.

وبخصوص مفوضية الانتخابات الحالية، أكد الشريفي، أن وضع المفوضية ما زال صعباً بسبب عدم استكمال المستلزمات المطلوبة لإجراء انتخابات، وبالتالي سوف يكون صعباً عليها إجراؤها في مثل هذا التاريخ.

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