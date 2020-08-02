المديرية العامة للاستخبارات: الإطاحة بعصابة تنقل المواد الغذائية لعوائل داعش الارهابي في ديالى

2020/08/02 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات في وكالة الاستخبارات، الإطاحة بعصابة تنقل المواد الغذائية لعوائل داعش الارهابي في ديالى.

وذكر إعلام المديرية في بيان ان مفارز مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في ديالى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية نفذت عملية استباقية نتج عنها القاء القبض على اربعة إرهابيين في قرية ابو موسى بقضاء المقدادية.

وأضاف البيان، أن المتهمين ضبط بحوزتهم مسدس كاتم، وبعد التحقيق الابتدائي معهم اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، ويعملون نواقل للمواد الغذائية والكفالات لعوائل عصابات داعش الإرهابي، وفي نيتهم القيام بأعمال ارهابيه خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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