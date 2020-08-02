العتبة العلوية : نعتذر عن إقامة “مهرجان عيد الغدير” هذا العام

2020/08/02 | 15:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت العتبة العلوية، الأحد، اعتذارها عن إقامة “مهرجان عيد الغدير التاسع” هذا العام بسبب جائحة كورونا.وقالت العتبة في بيان تلقت / المعلومة / نسخه منه ، “نظراً للظروف الصحية الاستثنائية التي يمر بها البلد والعالم أجمع بسبب تفشي جائحة (كورونا)، والتزاماً بالتعليمات الصحية الصادرة من الجهات المعنية التي تحث بالابتعاد […]

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