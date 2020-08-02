الصحة تعلن حالات الشفاء والاصابات والوفيات في بغداد والمحافظات

2020/08/02 | 15:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعلنت وزارة الصحة والبيئة , الاحد , تسجيل ( 2611) حالة شفاء في العراق.وقالت الوزارة في بيان لها تلقت / المعلومة / نسخه منه , ان الموقف موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 617 بغداد / الكرخ 384 مدينة الطب 117 النجف الأشرف 87 السليمانية 7 أربيل 82 دهوك 5 كربلاء […]

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