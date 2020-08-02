الموقف الوبائي اليوم الأحد: 2447 إصابة جديدة ووفاة 63 حالة وشفاء 2611 مصاباً

2020/08/02 | 15:39 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

سجلت وزارة الصحة اليوم الاحد (2611) حالة شفاء موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 617

بغداد / الكرخ 384

مدينة الطب 117

النجف الأشرف 87

السليمانية 7

أربيل 82

دهوك 5

كربلاء 126

كركوك 212

ديالى 162

واسط 72

البصرة 151

ميسان 58

بابل 163

الديوانية 34

ذي قار 50

الأنبار 18

المثنى 215

نينوى 20

صلاح الدين 31

- الإصابات الجديدة: 2447 وكما يلي:

بغداد الرصافة 222

بغداد الكرخ 220

مدينة الطب 47

النجف 56

السليمانية 26

أربيل 202

دهوك 49

كربلاء 294

كركوك 102

ديالى 108

واسط 84

البصرة 472

ميسان 55

بابل 211

الديوانية 5

ذي قار 41

الأنبار 28

المثنى 19

نينوى 175

صلاح الدين 31

- الوفيات 63 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 7

بغداد الكرخ 5

مدينة الطب. 3

النجف 3

السليمانية 3

أربيل 7

كربلاء 5

كركوك 4

ديالى 1

البصرة 7

بابل 7

الديوانية 2

ذي قار 2

المثنى 3

نينوى 2

صلاح الدين 2

مجموع الشفاء: 91886 (نسبة الشفاء 71%)

مجموع الإصابات: 129151

الراقدون الكلي: 32397

الراقدون في العناية المركزة: 498

مجموع الوفيات: 4868

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