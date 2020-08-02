الموقف الوبائي اليوم الأحد: 2447 إصابة جديدة ووفاة 63 حالة وشفاء 2611 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت وزارة الصحة اليوم الاحد (2611) حالة شفاء موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 617
بغداد / الكرخ 384
مدينة الطب 117
النجف الأشرف 87
السليمانية 7
أربيل 82
دهوك 5
كربلاء 126
كركوك 212
ديالى 162
واسط 72
البصرة 151
ميسان 58
بابل 163
الديوانية 34
ذي قار 50
الأنبار 18
المثنى 215
نينوى 20
صلاح الدين 31
- الإصابات الجديدة: 2447 وكما يلي:
بغداد الرصافة 222
بغداد الكرخ 220
مدينة الطب 47
النجف 56
السليمانية 26
أربيل 202
دهوك 49
كربلاء 294
كركوك 102
ديالى 108
واسط 84
البصرة 472
ميسان 55
بابل 211
الديوانية 5
ذي قار 41
الأنبار 28
المثنى 19
نينوى 175
صلاح الدين 31
- الوفيات 63 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 7
بغداد الكرخ 5
مدينة الطب. 3
النجف 3
السليمانية 3
أربيل 7
كربلاء 5
كركوك 4
ديالى 1
البصرة 7
بابل 7
الديوانية 2
ذي قار 2
المثنى 3
نينوى 2
صلاح الدين 2
مجموع الشفاء: 91886 (نسبة الشفاء 71%)
مجموع الإصابات: 129151
الراقدون الكلي: 32397
الراقدون في العناية المركزة: 498
مجموع الوفيات: 4868
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