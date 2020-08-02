الموقف الوبائي اليوم الأحد: 2447 إصابة جديدة ووفاة 63 حالة وشفاء 2611 مصاباً


الموقف الوبائي اليوم الأحد: 2447 إصابة جديدة ووفاة 63 حالة وشفاء 2611 مصاباً
2020/08/02 | 15:39 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ الصباح 

سجلت وزارة الصحة اليوم الاحد (2611) حالة شفاء موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   617

بغداد / الكرخ      384

مدينة الطب        117

النجف الأشرف    87

السليمانية      7

أربيل         82

دهوك       5

كربلاء      126

كركوك      212

ديالى       162

واسط         72

البصرة       151

ميسان        58

بابل           163

الديوانية       34

ذي قار         50

الأنبار          18

المثنى         215

نينوى          20

صلاح الدين   31

 

- الإصابات الجديدة: 2447 وكما يلي:

بغداد الرصافة   222

بغداد الكرخ     220

مدينة الطب      47

النجف            56

السليمانية       26

أربيل            202

دهوك            49               

كربلاء        294

كركوك       102  

ديالى          108

واسط         84

البصرة       472

ميسان         55

بابل           211

الديوانية      5

ذي قار        41

الأنبار          28

المثنى          19

نينوى          175

صلاح الدين   31

 

- الوفيات  63  حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة     7

بغداد الكرخ        5

مدينة الطب.    3

النجف            3

السليمانية        3

   أربيل          7                 

كربلاء          5

كركوك         4

ديالى           1

البصرة        7

بابل           7

الديوانية      2

ذي قار        2

المثنى          3                

نينوى           2 

صلاح الدين      2         

  

            

 

مجموع الشفاء: 91886 (نسبة الشفاء  71%)                       

مجموع الإصابات:   129151                                            

الراقدون الكلي:         32397                                                     

الراقدون في العناية المركزة: 498                                                  

مجموع الوفيات:   4868

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