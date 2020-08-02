يحيى رسول: سنواصل العمل مع التحالف الدولي وفق الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة العراقية

2020/08/02 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، مواصلة العمل مع التحالف الدولي.

وقال رسول ان العراق سيواصل العمل المشترك مع التحالف الدولي وفق الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة العراقية مبينا ان العلاقة بين القوات المسلحة العراقية والتحالف الدولي مبنية على أساسيات التدريب، التسليح والتجهيز.

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