وزارة الصحة تسجل 2447 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2611 حالة

2020/08/02 | 15:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة تسجيل 2447 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،وفيما اشارت الى شفاء 2611 حالة ، اكدت وفاة 63 مصابا بكورونا في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

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