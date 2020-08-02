بغداد تعلق الرحلات الجوية إلى تركيا ردا على قرار أنقرة

2020/08/02 | 15:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأحد، أن الجانب التركي علق رحلاته من وإلى العراق بتوصيات من وزارة الصحة التركية لغاية الأول من شهر أيلول الق...

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